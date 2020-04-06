Банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам

Финансирование получат Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк и другие банки. Их полный список определит Минэкономразвития. Предполагается, что благодаря этой программе зарплаты получат 1,5 миллиона сотрудников, сообщает телеканал «360».

Ресторатор Аркадий Новиков в эфире НСН заявил, что предприниматели в сфере ресторанного бизнеса сегодня сосредоточены на том, как обеспечить зарплату сотрудникам.

«Если бы бизнес понимал, что может сложиться такая ситуация, наверное, мы бы делали предварительно какие-то фонды для этого. Но бизнес те деньги, которые получает, вкладывает дальше во что-то, инвестирует. Свободных денег поэтому нет. Я сейчас не говорю про себя или еще про кого-то, я говорю, как это обычно бывает. Помощь сейчас нужна не бизнесменам, а работникам этих предприятий. Деньги нужны тем, кто нуждается в зарплатах. И на мой взгляд, такую помощь должно оказать государство, мы все ее ждем. Потом бизнес может это отдать назад за счет дополнительных налогов или еще чего-то», – говорит он.



