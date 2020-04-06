Предприниматель предложил освободить бизнес от налогов на три года

Эксперт также оценил, какой срок «простоя» реально могли бы выдержать предприятия, неся наименьшие убытки, а также напомнил, что многие проблемы предпринимателей не решаться с окончанием карантинный мер.

«По моим оценкам, наверное, одну неделю бизнес смог бы продержаться, две недели – с очень большим трудом, но месяц окажется смертельным для большинства. И самое главное, что будет потом. Даже когда отменят карантин, бизнес не сможет просто выйти на работу, вернуться к своим делам и наверстывать упущенное. Бизнес вернется к пустому корыту. Поэтому, как разрешить всю ситуацию так, чтобы не закрылись десятки тысяч предприятий, нужно думать дальше. Ведь министерство экономического развития признает, что тех мер, которые они сейчас приняли, их недостаточно, чтобы бизнес сохранить», – отметил специалист.

Кроме того, Свириденко раскрыл детали письма, которое президенту РФ направил Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов с рекомендациями о принятии ряда других мер поддержки бизнеса.

«Борис Титов сейчас направил письмо Владимиру Путину, и мы запустили экстренный мониторинг и провели встречу с уполномоченными предпринимателей в регионах. Ситуация где-то паническая, потому что в некоторых регионах очень жесткий карантин. И мы разработали рекомендации на ближайшую перспективу. В том числе, надо освобождать малый и средний бизнес сейчас от налогов, не давать отсрочку, а освобождать на три года. Мы также предлагаем государству субсидировать отправку сотрудников на бессрочный отпуск на период карантина. Выплаты пособий в размере одного МРОТ за счет государства. И, надо сказать, в целом государству это ничего не будет стоить, так как пособие по безработице сейчас будет даваться в упрощенном режиме. То есть, это некий компромисс – платить зарплаты в полном объеме не можем, значит будет выгоднее государству, если мы уволим сотрудников, и они будут получать пособие по безработице. Хотя платить зарплаты в полном объеме, это лучше, конечно, но если нет, то, хотя бы в объеме МРОТ. Также мы предлагаем дать скидку по страховым взносам не только малому и среднему бизнесу, но и всему бизнесу, который сейчас отказывается от сокращения своих сотрудников. И это не последний пакет наших предложений», – рассказал советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Ранее факт того, что принятых правительством мер будет недостаточно, чтобы малый и средний бизнес остался на плаву, в эфире НСН подтвердил и гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков.

