Предприниматель предложил освободить бизнес от налогов на три года
Советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко в эфире НСН перечислил необходимые меры поддержки, чтобы бизнес не вернулся к «пустому корыту».
На этой неделе правительство России должно представить второй антикризисный пакет мер, однако, как минимум до конца мая, оно отказалось выделять в качестве помощи бизнесу денежные средства. Об этом пишут «Ведомости».
Однако советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко в эфире в НСН сказал, что бездействием такое поведение властей назвать нельзя, отметив, что правительство предприняло много мер в короткий срок для смягчения ситуации.
«Если бы не было коронавируса, то такого количества мер никто от них в столь короткий срок не ждал. Ситуация сейчас на самом деле экстраординарная, где бизнес сталкивается с ударом с пяти сторон: курс валют и цены нефть, падение спроса, удар по линии взаимоотношений с зарубежными партнерами, и, собственно, сам карантин. Конечно, прогнозировать такое не хочется, но, кажется, падение доходов населения неизбежно, а также падение спроса по причине того, что люди не могут купить, даже если они хотят. Действительно, правительство вырабатывает меры, но от него ждут большего, потому что как платить зарплаты, когда у тебя упали выручка и спрос, сейчас очень многие не понимают. Правительство объявило, что думает о прямых субсидиях, но пока такого решения нет, что разочаровывает бизнес», – уточнил он.
Эксперт также оценил, какой срок «простоя» реально могли бы выдержать предприятия, неся наименьшие убытки, а также напомнил, что многие проблемы предпринимателей не решаться с окончанием карантинный мер.
«По моим оценкам, наверное, одну неделю бизнес смог бы продержаться, две недели – с очень большим трудом, но месяц окажется смертельным для большинства. И самое главное, что будет потом. Даже когда отменят карантин, бизнес не сможет просто выйти на работу, вернуться к своим делам и наверстывать упущенное. Бизнес вернется к пустому корыту. Поэтому, как разрешить всю ситуацию так, чтобы не закрылись десятки тысяч предприятий, нужно думать дальше. Ведь министерство экономического развития признает, что тех мер, которые они сейчас приняли, их недостаточно, чтобы бизнес сохранить», – отметил специалист.
Кроме того, Свириденко раскрыл детали письма, которое президенту РФ направил Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов с рекомендациями о принятии ряда других мер поддержки бизнеса.
«Борис Титов сейчас направил письмо Владимиру Путину, и мы запустили экстренный мониторинг и провели встречу с уполномоченными предпринимателей в регионах. Ситуация где-то паническая, потому что в некоторых регионах очень жесткий карантин. И мы разработали рекомендации на ближайшую перспективу. В том числе, надо освобождать малый и средний бизнес сейчас от налогов, не давать отсрочку, а освобождать на три года. Мы также предлагаем государству субсидировать отправку сотрудников на бессрочный отпуск на период карантина. Выплаты пособий в размере одного МРОТ за счет государства. И, надо сказать, в целом государству это ничего не будет стоить, так как пособие по безработице сейчас будет даваться в упрощенном режиме. То есть, это некий компромисс – платить зарплаты в полном объеме не можем, значит будет выгоднее государству, если мы уволим сотрудников, и они будут получать пособие по безработице. Хотя платить зарплаты в полном объеме, это лучше, конечно, но если нет, то, хотя бы в объеме МРОТ. Также мы предлагаем дать скидку по страховым взносам не только малому и среднему бизнесу, но и всему бизнесу, который сейчас отказывается от сокращения своих сотрудников. И это не последний пакет наших предложений», – рассказал советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Ранее факт того, что принятых правительством мер будет недостаточно, чтобы малый и средний бизнес остался на плаву, в эфире НСН подтвердил и гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков.
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