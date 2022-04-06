Казахстан расторгнет договоры с поставщиками лекарств с Украины

Министерство здравоохранения Казахстана расторгает договоры с поставщиками лекарств с Украины из-за закрытия там заводов. Об этом заявила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

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«Что касается Украины, то от всего объема 1,6%, или 25 наименований лекарственных препаратов, поставлялось с Украины», - приводит ТАСС слова министра.

Гиният отметила, что сложная геополитическая ситуация сегодня оказывает влияние на поставки медицинских препаратов в республику.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сазонов
ТЕГИ:ЛекарстваУкраинаКазахстан
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