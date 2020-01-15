Казахстан и Белоруссия обсудят поставку нефти
Минэнерго Казахстана получило запрос от «Белнефтехима» на переговоры по поставкам нефти, заявил глава ведомства Нурлан Ногаев.
По словам министра, представители белорусской стороны собираются приехать в Казахстан для обсуждения этого вопроса. В Казахстане готовы обсудить предложение, передает РИА Новости.
Ногаев назвал сделку возможной при условии экономической выгоды для компаний Казахстана.
После совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко стало известно, что Минск направил коммерческие предложения по импорту нефти в несколько стран, напоминает RT. Это Польша, Украина, Казахстан, Азербайджан и страны Прибалтики.
Власти Белоруссии начали искать альтернативные источники поставок после того, как не смогли договориться с Россией. Минск назвал предложенные Москвой цены завышенными, отказался выплачивать премии российским нефтяникам в прежнем объеме, ввел «экологический налог» на транзит.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН назвал две причины, по которым Минск и Москва до с их пор не договорились. Одна из них – плачевное состояние бюджета.
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