Минск отказался выплачивать премии российским нефтяникам по-старому

«Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет», - цитирует Крутого «Интерфакс».

Вице-премьер Белоруссии добавил, что российские компании по большей части не хотят обсуждать эту тему, исключение сделала только «Славнефть», отмечает RT.

Крутой добавил, что российские компании не смогут просто «отмахнуться» от Белоруссия, так как республика является крупным потребителем российской нефти – на ее долю приходится 10 процентов экспорта.

Напомним, что Россия и Белоруссия пока так и не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти через территорию республики. При этом на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел «экологический налог» за транзит черного золота.

