Политолог объяснил разногласия Белоруссии и России по «нефтяным» тарифам

Белорусский политолог Александр Зимовский в беседе с НСН заявил, что достичь договоренностей в этот раз не удалось из-за плачевного состояния бюджета Белоруссии на 2020 год. Кроме того, отметил эксперт, роль в переговорах сыграл и еще один нюанс.

«Вопрос обострился по одной простой причине – у Беларуси очень плохо с деньгами и довольно давно. Им не на что было даже формировать бюджет 2020 года, это, во-первых. С большим трудом был сверстан бюджет, при чем с дефицитом довольно приличным. Во-вторых, эти ведомства не могли договориться, потому что в Беларуси держателем магистрали нефтепроводов является государство. Фактически предприятием "Гомельтранснефть Дружба" владеет государство. Подавляющая доля собственности акционерной принадлежит правительству Республики Беларусь. Поэтому нефтепровод Дружба на территории Беларуси является монополистом. И цены он может формировать совершенно произвольно, но есть одно ограничение: цена должна быть справедливой. Очевидно, что те цены, которые загнули в этот раз белорусы, справедливыми не являются с точки зрения российских представителей, которые там находились на переговорах, и с точки зрения рынка транспортировки нефтепродуктов вообще. Есть пути и побыстрее, и подешевле, и повыгоднее», - заметил он.

Несмотря на это, рассказал политолог, Россия уже успела извлечь свою выгоду. По словам Зимовского, Белоруссии изначально была выставлена завышенная цена, что позволило опустить цену до суммы, выгодной Москве.

«Дело в том, что тут есть одна тонкость, которую белорусы не хотят признавать или, может быть, они еще не догадались. Цель переговоров, которые шли весь конец минувшего года, была в том, чтобы белорусы сами, совершенно добровольно сказали: “Мы будем покупать нефть по мировым ценам. Мы готовы, мы согласны”. Для этого была использована так называемая схема “с премией”, когда белорусам сказали: “Мировая цена плюс премии”. Но дело в том, что российская нефть, которая идет на Запад на экспорт никогда не продавалась с премией. Она всегда торгуется на мировом рынке дешевле. Поэтому, как только белорусы сказали, что готовы покупать по мировой цене, но без премии, Россия согласилась. Я не хочу это называть разводом, но это такая маленькая рыночная хитрость, когда делается завышенное предложение по цене и контрагент, которому делается предложение, вынужден согласиться на ту цену, которую хотел бы получить продавец», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что правительство и Национальный банк Белоруссии планируют внести изменения в межправительственное соглашение с Россией, предполагающие отказ от использования долларa во внутренних расчетах за газ между резидентaми. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН назвал решение о замене доллара на белорусские рубли при оплате российского газа Минском попыткой выяснить возможность изменения контракта с «Газпромом».

