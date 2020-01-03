Белоруссия готовится «разорвать» «Дружбу»
Аналитик нефтяного рынка и белорусский политолог в эфире НСН рассказали о причинах и последствиях прекращения поставок Минску российской нефти.
Россия прекратила подачу нефти для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии. Изменения вступили в силу с первого января, сообщают «РИА Новости», ссылаясь на источник в нефтяной отрасли республики.
По данным собеседника агентства, «транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет». Отмечaется, что пaртии перестaли поступaть регулярно 31 декaбря. При этом источник «РИA Новости» добaвил, что у Минскa есть нефтяные зaпaсы, a НПЗ в нaстоящее время рaботaют в штaтном режиме.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН разъяснил, с чем связана напряженность в экономических отношениях России и Белоруссии, в том числе в вопросе поставок нефти.
«Ситуация напряженная, потому что Белоруссия рассматривает Россию традиционно как донора и пытается получить от нас нефть по внутренним ценам России, а после этого экспортировать нефтепродукты и пошлины от этого экспорта отправлять в свою бюджет. По межправительственному соглашению Белоруссии и России Минск обязан эти пошли отправлять в российский бюджет, но он этого не делает. Белоруссия бы обязана была поставлять на наш рынок бензин, но она этого не делает. Это и является основой конфликта», - рассказал аналитик.
Эксперт отметил, что из ситуации существует два выхода. Однако, окончание налогового маневра в России приведет к тому, что цены на нефть на внутреннем российской и внешнем рынке сравняются, и Белоруссия окажется в непривычной для себя ситуации.
«Что произойдет сейчас, сказать сложно. Надо, чтобы или Россия в очередной раз прогнулась и Белоруссии дала преференции, фактически датировала Минск, или чтобы Белоруссия перешла к нормальной рыночной деятельности. В России заканчивается налоговый маневр. При этом российские НПЗ получают компенсацию, а белорусские никакой компенсации не получают. Поэтому конфликт переходит в новую плоскость – фактически прекращается датирование белорусского бюджета за счет России», - пояснил Рустам Танкаев.
Аналитик считает, что получить компенсации белорусские НПЗ смогут только в случае подписания Минском Союзного договора с Москвой. Тогда на территории единого государства будут действовать одинаковые экономические условия. Однако, именно дорожная карта по нефти и газу стала камнем преткновения на переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые не смогли договориться о цене на поставку в Белоруссию российских углеводородов.
«Когда Лукашенко пытался на эту тему поговорить с Путиным, тот ответил, что варианты возможны, возможно и включение Белоруссии в те правила игры и условия, которые есть в России, только в одном случае – если произойдет полная интеграция, и у нас будет единое государство», - отметил эксперт.
В свою очередь, в Белоруссии начали готовиться заранее к отмене поставок нефти из России. Об этом в интервью НСН заявил минский политолог Алексей Дзермант. Чтобы получить экономические выгоды, Белоруссия готова пойти на крайние меры.
«На сегодня Беларусь будет пользоваться резервом НПЗ. Накануне Нового года президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение искать альтернативные источники поставки нефти. Вопрос, насколько быстро это можно сделать. Вопрос цены, безусловно, тоже важен. Дальше все зависит от договоренностей. Наверняка, в Минске будут стремиться договориться с российскими поставщиками нефти – и по цене, и по объемам поставок. Это выглядит более реалистично. Если это не удастся, может дойти до попыток забрать одну из веток нефтепровода «Дружба» для того, чтобы закачать туда какую-то другую нефть, кроме российской. Опять же, это будет довольно дорого и достаточно болезненно будет отражаться на белорусско-российских отношениях», - считает собеседник НСН.
Ранее Рустам Танкаев в комментарии НСН пояснил, почему заявления официального Минска о закупке американской нефти являются политическим маневром.
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