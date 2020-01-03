Белоруссия готовится «разорвать» «Дружбу»

Россия прекратила подачу нефти для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии. Изменения вступили в силу с первого января, сообщают «РИА Новости», ссылаясь на источник в нефтяной отрасли республики.

По данным собеседника агентства, «транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет». Отмечaется, что пaртии перестaли поступaть регулярно 31 декaбря. При этом источник «РИA Новости» добaвил, что у Минскa есть нефтяные зaпaсы, a НПЗ в нaстоящее время рaботaют в штaтном режиме.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН разъяснил, с чем связана напряженность в экономических отношениях России и Белоруссии, в том числе в вопросе поставок нефти.

«Ситуация напряженная, потому что Белоруссия рассматривает Россию традиционно как донора и пытается получить от нас нефть по внутренним ценам России, а после этого экспортировать нефтепродукты и пошлины от этого экспорта отправлять в свою бюджет. По межправительственному соглашению Белоруссии и России Минск обязан эти пошли отправлять в российский бюджет, но он этого не делает. Белоруссия бы обязана была поставлять на наш рынок бензин, но она этого не делает. Это и является основой конфликта», - рассказал аналитик.

Эксперт отметил, что из ситуации существует два выхода. Однако, окончание налогового маневра в России приведет к тому, что цены на нефть на внутреннем российской и внешнем рынке сравняются, и Белоруссия окажется в непривычной для себя ситуации.

«Что произойдет сейчас, сказать сложно. Надо, чтобы или Россия в очередной раз прогнулась и Белоруссии дала преференции, фактически датировала Минск, или чтобы Белоруссия перешла к нормальной рыночной деятельности. В России заканчивается налоговый маневр. При этом российские НПЗ получают компенсацию, а белорусские никакой компенсации не получают. Поэтому конфликт переходит в новую плоскость – фактически прекращается датирование белорусского бюджета за счет России», - пояснил Рустам Танкаев.