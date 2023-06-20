«Страны Таможенного союза»: Кого ждут в российской системе автострахования «Синяя карта»
Создание аналога «Зеленой карты» не ударит по бюджету России, сложности возникнут лишь в интеграции между странами, отметил в эфире НСН Ян Хайцеэр.
Страны Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) могли бы войти в новую международную систему автострахования «Синяя карта», заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью НСН. По его словам, создание такой системы Россией сегодня крайне актуально из-за сложностей с «Зеленой картой».
Накануне Российский союз автостраховщиков сообщил, что Россия хочет создать аналог международной системы автострахования «Зеленая карта», который будет действовать для дружественных стран. Новинку планируют назвать «Синей картой». Отмечается, что соответствующее соглашение уже заключили с Белоруссией, прорабатываются договоры с Турцией и Азербайджаном. Хайцеэр считает, что система «Зеленая карта» безвозвратно ушла для россиян.
«Очевидно, что, к большому сожалению, это действительно актуально. Люди перемещаются, по крайней мере, в те страны, в которые представляется возможность. Думаю, что в эту систему могли бы войти страны Таможенного союза, помимо Турции, Азербайджана и Белоруссии. Для удобства людей это необходимо, деваться некуда. Вся эта система "Зеленой карты" для нас безвозвратно ушла... Никому не известно, когда она вернется, учитывая существующие процессы», – сказал Хайцеэр.
Он отметил, что создание аналога «Зеленой карты» не ударит по бюджету России. Хайцеэр объяснил, что сложности возникнут лишь в интеграции между странами.
«По бюджету введение «Синей карты» никак не ударит. Мы за это платим: если мы хотим выехать в Белоруссию, мы приобретаем страховой полис. Будет не затратная часть, а некие сложности в системной организации этого процесса, в интеграции между странами. В любом случае это выгодно и для страховщиков тех стран, по которым будут путешествовать люди как туда, так и обратно. Это выгодно и страховым компаниям, потому что они будут какой-то продукт продавать». – резюмировал Хайцеэр.
«Зеленая карта» - международный полис страхования автогражданской ответственности. Россия присоединилась к этой системе в 2009 году, всего в бюро входят 48 государств. Вместо покупки отдельных местных страховок водитель из страны — участницы системы может приобрести комплексную защиту для зарубежных поездок. С 1 июня 2023 года российские сертификаты «Зеленая карта» перестали действовать на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии, сообщает «Радиоточка НСН».
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