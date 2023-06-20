«Страны Таможенного союза»: Кого ждут в российской системе автострахования «Синяя карта»

Накануне Российский союз автостраховщиков сообщил, что Россия хочет создать аналог международной системы автострахования «Зеленая карта», который будет действовать для дружественных стран. Новинку планируют назвать «Синей картой». Отмечается, что соответствующее соглашение уже заключили с Белоруссией, прорабатываются договоры с Турцией и Азербайджаном. Хайцеэр считает, что система «Зеленая карта» безвозвратно ушла для россиян.

«Очевидно, что, к большому сожалению, это действительно актуально. Люди перемещаются, по крайней мере, в те страны, в которые представляется возможность. Думаю, что в эту систему могли бы войти страны Таможенного союза, помимо Турции, Азербайджана и Белоруссии. Для удобства людей это необходимо, деваться некуда. Вся эта система "Зеленой карты" для нас безвозвратно ушла... Никому не известно, когда она вернется, учитывая существующие процессы», – сказал Хайцеэр.

Он отметил, что создание аналога «Зеленой карты» не ударит по бюджету России. Хайцеэр объяснил, что сложности возникнут лишь в интеграции между странами.