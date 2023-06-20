В России появится аналог «Зеленой карты» для дружественных стран

Россия создаст аналог международной системы автострахования «Зеленая карта» , который будет действовать для дружественных стран. Новинку планируют назвать «Синей картой», сообщают Известия со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

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Соответствующее соглашение уже заключили с Белоруссией, прорабатываются договоры с Турцией и Азербайджаном. «Синюю карту» планируют ввести в действие с 1 января следующего года. Тарификация будет аналогична «Зеленым картам».

По данным РСА, членство России в системе «Зеленая карта» приостановят в конце июня, иностранные сертификаты прекратят действовать внутри страны, а отечественные документы — за рубежом. При этом выданные в РФ до 1 июля «Зеленые карты» продолжат принимать в Турции и Азербайджане, использование возможно в течение всего срока действия документов.

Кроме того, известно, что с июля особые условия будут действовать для Белоруссии: выезжающим за рубеж планируют оформлять новые полисы на бланках «Зеленой карты». Документы будут взаимно учитываться до запуска новой системы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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