В России появится аналог «Зеленой карты» для дружественных стран

Соответствующее соглашение уже заключили с Белоруссией, прорабатываются договоры с Турцией и Азербайджаном. «Синюю карту» планируют ввести в действие с 1 января следующего года. Тарификация будет аналогична «Зеленым картам».

По данным РСА, членство России в системе «Зеленая карта» приостановят в конце июня, иностранные сертификаты прекратят действовать внутри страны, а отечественные документы — за рубежом. При этом выданные в РФ до 1 июля «Зеленые карты» продолжат принимать в Турции и Азербайджане, использование возможно в течение всего срока действия документов.

Кроме того, известно, что с июля особые условия будут действовать для Белоруссии: выезжающим за рубеж планируют оформлять новые полисы на бланках «Зеленой карты». Документы будут взаимно учитываться до запуска новой системы.

