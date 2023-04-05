Страховщики отмечают рост спроса на дистанционное урегулирование страховых случаев

В «Ингосстрахе» по итогам 2022 года зафиксировали более 3 тыс. обращений от клиентов в связи с убытками по страхованию имущества физических лиц, заявленными через мобильное приложение IngoMobile, что почти в 1,4 раза превышает результаты 2021 года. В этом году уже более половины заявлений о страховых случаях по имуществу физлиц поступают онлайн.

Наиболее частыми причинами обращений стали заливы, механические повреждения и пожары. В прошедшем году был расширен функционал мобильного приложения, позволяющий увидеть более детальную информацию по текущему статусу заявленного убытка, был реализован онлайн-функционал по запросу необходимых документов.

«В 2023 году планируется реализовать новый функционал и сделать процесс урегулирования убытков ещё более удобным для наших клиентов» – рассказал начальник управления урегулирования убытков страхования индивидуальных программ компании «Ингосстрах» Николай Цветницкий.

По его словам, среди запланированных нововведений появится возможность подачи заявления на выплату пострадавшим по риску гражданской ответственности, предоставление клиенту возможности выбирать желаемую дату и время проведения осмотра поврежденного имущества и многое другое.

Кроме урегулирования страховых случаев по каско и имуществу физических лиц, компания уже запустила процедуру онлайн урегулирования убытков по ОСАГО, ипотечному страхованию, страхованию путешествующих.