«Будем с картошкой»: Лукашенко заявил о решении проблемы с урожаем
Проблема с нехваткой картофеля в Белоруссии решена, рассказал президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.
Политик напомнил, что еще весной в стране были проблемы с наличием картофеля в магазинах. Однако теперь его вырастили достаточно, чтобы закрыть потребности белорусов и поставить продукцию на экспорт, пишет RT.
«В этом году хороший урожай. Будем с картошкой», - подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер указал, что по его поручению были увеличены посевные площади под картофель.
Ранее председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин в беседе с НСН заявил о высоком урожае картофеля в России в 2025 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Водители отвергли автомобили, допущенные к работе в такси
- Даже зубы: Россиянам рассказали, как стресс разрушает здоровье
- Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
- Шаман выступит девятым на «Интервидении»
- Москвичам пообещали еще несколько дней приятной погоды
- Сокуров предложил «дотянуть» школьников до фильмов Тарковского
- Армия России установила контроль над Новопетровским в Днепропетровской области
- Речные круизы осенью подешевели на 20%
- «Будем с картошкой»: Лукашенко заявил о решении проблемы с урожаем
- Родители разнесли идею Журовой об уникальной спортивной форме в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru