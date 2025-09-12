«Будем с картошкой»: Лукашенко заявил о решении проблемы с урожаем

Проблема с нехваткой картофеля в Белоруссии решена, рассказал президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

Политик напомнил, что еще весной в стране были проблемы с наличием картофеля в магазинах. Однако теперь его вырастили достаточно, чтобы закрыть потребности белорусов и поставить продукцию на экспорт, пишет RT.

«В этом году хороший урожай. Будем с картошкой», - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер указал, что по его поручению были увеличены посевные площади под картофель.

Ранее председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин в беседе с НСН заявил о высоком урожае картофеля в России в 2025 году.

