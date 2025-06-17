Картофель правильно есть в отварном или запеченном виде, это не навредит фигуре, так как продукт сам по себе низкокалорийный, заявила НСН диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предупредил граждан о вреде картофеля для фигуры. По его словам, если есть картошку так часто, как рекомендуют в соцсетях, стройности это не прибавит. Он посоветовал есть картошку не чаще пары раз в неделю в запеченном виде или пюре. Белоусова согласилась с советами главы Белоруссии.