Диетолог согласилась с советами Лукашенко по употреблению картофеля
Диетолог Анна Белоусова в эфире НСН рассказала, что картофель следует есть вместе с овощами, избегать жареной версии и чипсов.
Картофель правильно есть в отварном или запеченном виде, это не навредит фигуре, так как продукт сам по себе низкокалорийный, заявила НСН диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предупредил граждан о вреде картофеля для фигуры. По его словам, если есть картошку так часто, как рекомендуют в соцсетях, стройности это не прибавит. Он посоветовал есть картошку не чаще пары раз в неделю в запеченном виде или пюре. Белоусова согласилась с советами главы Белоруссии.
«В картошке порядка 35 калорий на 100 грамм, это продукт низкокалорийный. Но дело в том, что это еще и крахмалистый продукт, у него очень высокий гликемический индекс. Это показатель, который отражает, насколько быстро углеводы в продукте питания повышают уровень глюкозы в крови. У сырого картофеля этот индекс низкий, но термическая обработка раскрывает доступность сахаров, так как крахмал – это тоже сахар. Если используем картофель как гарнир, мысленно делим порцию картошки пополам, а остальную половину добиваем овощами. Это может быть кабачок, баклажан или овощной салат. Это поможет снизить гликемический индекс. Каждый день есть картошку не надо. Но хочу отметить, что молодая картошка, которую только выкопали с грядки, является очень хорошим источником витамина С», - рассказала Белоусова.
Врач призвала сделать выбор в пользу отварного варианта блюда, но не пюре, а также посоветовала есть картофель на завтрак.
«Очень любят картошку жареную или картофель фри, а также чипсы. Это уже блюда, в которых сочетаются углеводы картошки с жирами масла. Здесь возрастает калорийность. Поэтому рекомендация Лукашенко правильная – отварная картошка, запеченная, но пюре все-таки нет. В пюре мы картофель мнем, повысили биодоступность крахмала. Отварная картошка и запеченная поможет сохранить фигуру. Но худеющим лучше есть картофель на завтрак, а не вечером, так как это все-таки углеводы», - добавила собеседница НСН.
Ранее Белоусова рассказала НСН, что еще не изобрели волшебный препарат, позволяющий есть что угодно и худеть.
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