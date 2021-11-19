Исследование: 70% россиян жалуются на финансовые трудности
Две трети россиян испытывают финансовые сложности, чаще об этом заявляли граждане в возрасте 51-65 лет и жители сел. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса Центра исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ.
В прошлом году на трудное материальное положение жаловались 66% участников исследования, в 2021-м этот показатель вырос до 70%.
При этом 29% россиян могут легко или очень легко удовлетворять основные потребности в рамках месячного дохода семьи. На улучшение финансовой ситуации надеются 24% участников исследования. Почти столько же — 21% — респондентов ожидают перемен к худшему.
В то же время 44% опрошенных выразили уверенность, что в их жизни в материальном плане ничего не изменится.
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