Исследование: 70% россиян жалуются на финансовые трудности

В прошлом году на трудное материальное положение жаловались 66% участников исследования, в 2021-м этот показатель вырос до 70%.

При этом 29% россиян могут легко или очень легко удовлетворять основные потребности в рамках месячного дохода семьи. На улучшение финансовой ситуации надеются 24% участников исследования. Почти столько же — 21% — респондентов ожидают перемен к худшему.

В то же время 44% опрошенных выразили уверенность, что в их жизни в материальном плане ничего не изменится.

