«Капля в море»: Запрет реэкспорта авто из Грузии назвали незаметным для России

«Грузинский реэкспорт за первое полугодие – меньше четырех тысяч машин. Даже при нынешнем рынке – это капля в море. Принципиально на ситуацию на рынке это не повлияет. Есть и другие каналы поставки автомобилей, нужно просто переналадить цепочки для тех, кто хочет получать американские внедорожники, которые штучно продавались и будут так же штучно продаваться. С точки зрения европейских брендов, Грузия являлась далеко не основным каналом поставки машин. Большую часть европейских машин везут из Китая, потому что они там производятся, а часть приходит через другие страны», - сказал Мосеев.

Ранее, в июле, Минэкономики Грузии сообщало о переговорах с Евросоюзом, чтобы экспорт и реэкспорт машин в Россию не прекращался. Отмечалось, что торговля легковыми автомобилями – это важный источник дохода для государства.

При этом спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан подчеркивал, что если граждане Грузии ввозят автомобили из Евросоюза, чтобы реэкспортировать их в Россию, то это «действительно будет уклонением от санкций», сообщает «Радиоточка НСН».

