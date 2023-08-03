«Капля в море»: Запрет реэкспорта авто из Грузии назвали незаметным для России
За первое полугодие грузинский реэкспорт авто из США и ЕС в Россию составил меньше четырех тысяч машин, отметил в эфире НСН автоэксперт Олег Мосеев.
Запрет Грузией экспорта и реэкспорта американских автомобилей в Россию является каплей в море, заявил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в интервью НСН. Он отметил, что спроса на такие авто на российском рынке почти нет.
Ранее сообщалось, что Грузия с 1 августа запретила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию и Белоруссию. Отмечается, что аналогичные правила для машин из Евросоюза вступят в силу 26 сентября. Олег Мосеев указал, что Грузия являлась далеко не основным каналом поставки машин из ЕС в Россию.
«Грузинский реэкспорт за первое полугодие – меньше четырех тысяч машин. Даже при нынешнем рынке – это капля в море. Принципиально на ситуацию на рынке это не повлияет. Есть и другие каналы поставки автомобилей, нужно просто переналадить цепочки для тех, кто хочет получать американские внедорожники, которые штучно продавались и будут так же штучно продаваться. С точки зрения европейских брендов, Грузия являлась далеко не основным каналом поставки машин. Большую часть европейских машин везут из Китая, потому что они там производятся, а часть приходит через другие страны», - сказал Мосеев.
Ранее, в июле, Минэкономики Грузии сообщало о переговорах с Евросоюзом, чтобы экспорт и реэкспорт машин в Россию не прекращался. Отмечалось, что торговля легковыми автомобилями – это важный источник дохода для государства.
При этом спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан подчеркивал, что если граждане Грузии ввозят автомобили из Евросоюза, чтобы реэкспортировать их в Россию, то это «действительно будет уклонением от санкций», сообщает «Радиоточка НСН».
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