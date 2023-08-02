Грузия ограничила поставки американских автомобилей в Россию
Служба доходов Минфина Грузии объявила, что с 1 августа вступили в силу ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию произведённых в США автомобилей.
В сообщении ведомства говорится, что решение принято в связи с введёнными в отношении РФ санкциями. По этой же причине с 26 сентября, согласно 11-му пакету рестрикций, начнут действовать аналогичные ограничения на автомобили из Европы.
Ранее правительство Японии в рамках антироссийских санкций на 758 позиций расширило список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию. Это, в том числе, автомобили с объёмом двигателя более 1,9 литра, а также гибриды и электрокары.
Ранее в Главном таможенном управлении КНР заявили, что экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года на 543% превысил показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru