Грузия ограничила поставки американских автомобилей в Россию

В сообщении ведомства говорится, что решение принято в связи с введёнными в отношении РФ санкциями. По этой же причине с 26 сентября, согласно 11-му пакету рестрикций, начнут действовать аналогичные ограничения на автомобили из Европы.

Ранее правительство Японии в рамках антироссийских санкций на 758 позиций расширило список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию. Это, в том числе, автомобили с объёмом двигателя более 1,9 литра, а также гибриды и электрокары.

Ранее в Главном таможенном управлении КНР заявили, что экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года на 543% превысил показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

