«Лишний миллион»: В августе автомобили в России подорожают минимум на 300 тысяч

«Параллельный импорт из Европы практически умер, единичные автомобили приезжают. В ближайшее время только Китай. Подорожание запчастей связано с курсом валют. Также с 1 августа увеличиваются сборы по утилизации автомобиля – от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей, это для любых моделей, которые ввозятся на территорию России. Это все включат в стоимость автомобиля, лишний миллион, если двигатель на пять литров. На наиболее популярные китайские модели плюс 300-350 тысяч точно будет. Даже китайские автомобили у нас стоят дороже на 50%, чем в самом Китае, это связано с доставкой, таможней и так далее», - рассказал он.

По его словам, цены на самые дешевые модели уже выросли в два раза с начала кризиса.

«Все «бум» ожидали к сентябрю на покупку автомобилей, но его нет – денег нет, цены завышенные. Самый дешевый китаец у нас продается за миллион 650 тысяч, а Lada уже за полтора миллиона продается. Такие автомобили у нас до кризиса стоили 800 тысяч», - добавил собеседник НСН.

Запчасти для автомобилей дорожали и до обвала рубля, теперь эта тенденция только укрепится, заявила директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи «Радиоточке НСН». По ее словам, в зоне риска в больше степени оказались премиальные запчасти и запчасти для грузовиков, на это повлияли и вторичные санкции.

