В России посмеялись над закупкой Белоруссией норвежской нефти

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН заявил, что закупка в подобном объеме не станет альтернативой российской нефти.

«Общее потребление импортной нефти в Белоруссии – 20 млн тонн в год. Маленькие объемы нефти в разных странах за пределами России Белоруссия покупает давно. Всё это делается для политических демонстраций, для того, чтобы показать, что Россия не является единственным источником нефти для Белоруссии. Для специалиста эти операции – просто смешные. У нас все прекрасно понимают, чего стоят эти белорусские демарши и так называемые поставки нефти из других источников. Я думаю, что с нашей стороны кроме смеха это ничего не вызовет», - отметил эксперт.

По словам Танкаева, нефть, которую Минск закупает в других странах, значительно дороже российской. Изменить позицию Москвы таким способом Белоруссии не удастся, полагает эксперт.

Переговоры о транзите российской нефти через Белоруссию пока затягиваются. При этом в январе Минск заявил, что рассматривает варианты поставок нефти из Азербайджана, Казахстана, Украины, Польши и стран Прибалтики. Россия и Белоруссия пока договорились о методике компенсации за «грязную» нефть.

