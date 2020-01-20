Белоруссия начала закупку норвежской нефти
Белоруссия заменила российскую нефть на норвежскую. Как сообщили РИА Новости в белорусском госконцерне "Белнефтехим", норвежская нефть будет доставлена в страну через литовский порт в Клайпеде.
Уточняется, что первая партия норвежского «черного золота», которая поступит на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", составит 80 тысяч тонн.
Напомним, в апреле прошлого года из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти Белоруссия сообщила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии. Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН заявил, что нефтяной кризис между РФ и Белоруссией можно было предотвратить.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Белоруссия начала закупку норвежской нефти
- Зеленский прокомментировал свои отношения с Путиным
- «Газпром» сообщил о снятии ареста с активов по искам «Нафтогаза»
- Путин предлагает сократить число судей в Конституционном суде
- СМИ: Борис Джонсон в Берлине сам искал встречи с Путиным