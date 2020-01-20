Белоруссия начала закупку норвежской нефти

Уточняется, что первая партия норвежского «черного золота», которая поступит на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", составит 80 тысяч тонн.

Напомним, в апреле прошлого года из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти Белоруссия сообщила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии. Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН заявил, что нефтяной кризис между РФ и Белоруссией можно было предотвратить.



