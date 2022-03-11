Канада запретила импорт российских нефтепродуктов

Из-за антироссийских санкций Канада запретит импорт нефтепродуктов из России. Об этом говорится на официальном сайте канадского правительства.

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До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем возможную поставку канадской нефти в ФРГ.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН заявил, что продажа газа всегда была больше политизирована, чем продажа нефти.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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