Канада запретила импорт российских нефтепродуктов
11 марта 202216:14
Из-за антироссийских санкций Канада запретит импорт нефтепродуктов из России. Об этом говорится на официальном сайте канадского правительства.
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11 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru