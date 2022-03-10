Аналитик: В отличие от нефти продажа газа всегда была политизирована

Продажа газа всегда была больше политизирована, чем продажа нефти, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН.

«Газ всегда политизирован был, даже в советское время, когда строился первый газопровод, все было примерно также. Газ всегда был политическим оружием в отличие от нефти. До последнего времени, пока не стали вестись разговоры про санкции. Хотя объемы нефти гораздо больше. Видимо, правило о том, что большие деньги любят тишину, здесь работает», - отметил Пикин.