Аналитик: В отличие от нефти продажа газа всегда была политизирована
Сергей Пикин отметил, что газ даже в советское время был «политическим оружием».
Продажа газа всегда была больше политизирована, чем продажа нефти, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН.
«Газ всегда политизирован был, даже в советское время, когда строился первый газопровод, все было примерно также. Газ всегда был политическим оружием в отличие от нефти. До последнего времени, пока не стали вестись разговоры про санкции. Хотя объемы нефти гораздо больше. Видимо, правило о том, что большие деньги любят тишину, здесь работает», - отметил Пикин.
Накануне палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий импорт энергоносителей из России и предусматривающий принятие мер для приостановки участия РФ во Всемирной торговой организации (ВТО).
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