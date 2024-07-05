«Как с погодой!»: Экономист Бессонов предрёк рост цен на всё при инфляции в 8%
Восприятие инфляции схоже с погодой: каждый ощущает по-своему, однако реальная инфляция в России может достичь 8% в этом году, заявил НСН Владимир Бессонов.
В этом году в России стоит ожидать инфляцию на уровне 8%, заявил НСН доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.
Прогноз по инфляции на 2024 год будет «значимо уточнен» в сторону повышения по итогам июльского заседания совета директоров Центробанка, сообщил ранее зампред Банка России Алексей Заботкин. Он также не исключил повышения прогноза по траектории ключевой ставки. Бессонов допустил реакцию ЦБ не только в плане прогноза, но и в плане ключевой ставки.
«Появились новые обстоятельства: уже с мая этого года пошел новый инфляционный эпизод, снова начался резкий рост цен. В декабре-апреля темпы прироста потребительских цен соответствовали примерно 6% годовых. Сейчас они снова резко выросли. Мы не знаем, что будет дальше, но уже сейчас мы видим существенное ускорение инфляции. Уточнение прогноза - констатация этого факта. Любой, кто делает прогнозы, основываясь на данных роста цен, конечно же, прогноз свой уточнит. Также можно ожидать, что будет реакция не только в плане прогноза, но и в плане ключевой ставки. Я думаю, что в этом году инфляция у нас будет на уровне 6% точно, может, даже 7-8%», - сказал собеседник НСН.
По его словам, восприятие инфляции схоже с ощущением погоды: каждый человек воспринимает происходящее субъективно.
«Каждый сам по себе понимает, что такое инфляция. В меру своего понимания или непонимания что-то говорит. Во всем мире, не только у нас, оценки восприятия инфляции выше, потому что людям свойственно обращать внимание на более негативные обстоятельства. Зашли в магазин, помидоры подорожали: «Ой, помидоры подорожали! Цены растут». Никто не помнит о том, что еще сотня товаров не подорожала. Для того, чтобы корректно все понимать, нужно весь год фиксировать цены, а потом уже делать выводы. Ни один человек в здравом уме этого делать не будет. Это не инфляция, это восприятие инфляции. Это как с погодой: по факту 18 градусов тепла, а ощущается как 12 градусов. Оно с одной стороны определяется объективными фактами (действительной динамикой потребительских цен), а с другой стороны - субъективными факторами, специфичными для каждого респондента (кто-то более пессимистичен, кто-то более оптимистичен)», - отметил экономист.
Бессонов отметил, что при высоком проценте инфляции дорожает больше товаров и услуг, следовательно, чем выше инфляция, тем больше товаров и услуг подорожают в принципе.
«Большинство ценовых котировок растет. При инфляции 6-8% следует ожидать, что большинство товаров и услуг подорожают в разной степени. Если бы речь шла об инфляции 2% годовых, то тогда уже какая-то значительная часть ценовых котировок могла бы не расти, а какая-то потихоньку бы ползла вверх. Чем выше темпы инфляции, тем проще понимать, как много товаров и услуг подорожают», - заключил эксперт.
По данным Росстата, с 25 июня по 1 июля инфляция в России составила 0,66%, неделей ранее был зафиксирован показатель в 0,22%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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