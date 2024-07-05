«Как с погодой!»: Экономист Бессонов предрёк рост цен на всё при инфляции в 8%

Бессонов отметил, что при высоком проценте инфляции дорожает больше товаров и услуг, следовательно, чем выше инфляция, тем больше товаров и услуг подорожают в принципе.

«Большинство ценовых котировок растет. При инфляции 6-8% следует ожидать, что большинство товаров и услуг подорожают в разной степени. Если бы речь шла об инфляции 2% годовых, то тогда уже какая-то значительная часть ценовых котировок могла бы не расти, а какая-то потихоньку бы ползла вверх. Чем выше темпы инфляции, тем проще понимать, как много товаров и услуг подорожают», - заключил эксперт.

По данным Росстата, с 25 июня по 1 июля инфляция в России составила 0,66%, неделей ранее был зафиксирован показатель в 0,22%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

