«Лучше 7-8%»: Экстремальное снижение инфляции назвали неверной целью

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина снова поставила цель по инфляции в 4% - на этот раз к следующему ПМЭФ. При этом депутат Госдумы Андрей Макаров удивился и даже переспросил Набиуллину, «хорошо ли она подумала». Заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 7 июня. Несмотря на ожидания рынка, который прогнозирует повышение ключевой ставки, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что она будет снижаться. Эскиндаров считает, что цель по инфляции в 4% мешает экономике России, а снижения ставки ждать точно не стоит.

«Я ничего хорошего не ожидаю по поводу ставки. Я думаю, что ЦБ оставит ставку или поднимет, потому что у него глубокое убеждение, что инфляция - это абсолютное зло, хотя это не совсем так. Думаю, ставка если и поднимется, то не более, чем на 0,25%. И почему цель по инфляции 4% тоже непонятно, вот определили когда-то такой показатель и теперь придерживаемся. На самом деле, можно было бы ориентироваться на 7-8% с условием всех событий, которые происходят в экономике и в стране. А у ЦБ ключевая задача довести инфляцию до 4% любыми способами. Абсолютной борьбой с инфляцией мы затормаживаем экономику», - отметил Эскиндаров.

По его словам, на такую политику Центробанка могла повлиять некорректная оценка состояния производственных мощностей экономики.

«Некоторые представители финансовых учреждений близкие к руководству ЦБ начали заявлять, что у нас экономика перегрета, что загрузка производственных мощностей достигла 84-85%. Это перебор, я думаю, что на деле она в пределах 60%. Поэтому у нас есть, куда развиваться, и ЦБ мог бы помочь своими долгосрочными кредитами развивать экономику», - пояснил Эскиндаров.

Ранее экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин спрогнозировал ключевую ставку на уровне 16%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

