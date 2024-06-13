«Дороже выучиться в IT»: Индексацию обучения в вузах страны объяснили инфляцией

Ведущие вузы России подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году, сообщают «Ведомости». По данным издания, рекордсменом стал Московский физико-технический институт (МФТИ), среднее повышение по вузу составило 20%. Однако каждое учебное заведение индивидуально подходит к вопросу.

«Мы существенно подняли стоимость по наиболее популярным направлениям, например, IT. При этом цена обучения на некоторых специальностях не изменилась. Мы считаем, что машиностроение, специальности, связанные с оборонно-промышленным комплексом, востребованы у государства, поэтому по ним стоимость повышать не стоит, цены поднялись незначительно, в рамках инфляции», - сообщил ректор МГТУ им. Баумана Гордин.

Заславский же пояснил, что в ГИТИСе воздержались от заметного повышения цен.

«Мы подняли стоимость обучения на процент инфляции, на отдельных специальностях цены изменились даже меньше. Обучение у нас и так дорогое, хотя в некоторых случаях оно дешевле, чем реальные затраты. По нашим подсчетам, только по оплате труда преподавателям обучение студента второго курса на факультете музыкального театра стоит больше миллиона рублей. Сегодня такие деньги мы не получаем на обучение студента по базовым нормативам затрат. Талантливые дети тем более не смогут оплачивать такое обучение. Уверен, если бы мы поставили финансовый барьер, то лишились бы многих самых талантливых студентов», - сказал он.

Ранее сообщалось, что стоимость платного высшего образования в 2024-2025 учебном году может вырасти на 10-12%. Среди ключевых причин подобной тенденции – увеличение затрат ВУЗов на оборудование и программное обеспечение (ПО) и рост цен на электроэнергию и услуги ЖКХ, передает «Радиоточка НСН».

