«Дороже выучиться в IT»: Индексацию обучения в вузах страны объяснили инфляцией
Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин рассказал НСН, что в вузе отказались от повышения стоимости обучения на важных для государства специальностях.
В МГТУ имени Баумана заметно возросла стоимость обучения на наиболее популярных направлениях, рассказал НСН ректор вуза Михаил Гордин. В свою очередь ректор ГИТИС Григорий Заславский сообщил НСН, что в учебном заведении предпочли отказаться от практики значительной индексации цен.
Ведущие вузы России подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году, сообщают «Ведомости». По данным издания, рекордсменом стал Московский физико-технический институт (МФТИ), среднее повышение по вузу составило 20%. Однако каждое учебное заведение индивидуально подходит к вопросу.
«Мы существенно подняли стоимость по наиболее популярным направлениям, например, IT. При этом цена обучения на некоторых специальностях не изменилась. Мы считаем, что машиностроение, специальности, связанные с оборонно-промышленным комплексом, востребованы у государства, поэтому по ним стоимость повышать не стоит, цены поднялись незначительно, в рамках инфляции», - сообщил ректор МГТУ им. Баумана Гордин.
Заславский же пояснил, что в ГИТИСе воздержались от заметного повышения цен.
«Мы подняли стоимость обучения на процент инфляции, на отдельных специальностях цены изменились даже меньше. Обучение у нас и так дорогое, хотя в некоторых случаях оно дешевле, чем реальные затраты. По нашим подсчетам, только по оплате труда преподавателям обучение студента второго курса на факультете музыкального театра стоит больше миллиона рублей. Сегодня такие деньги мы не получаем на обучение студента по базовым нормативам затрат. Талантливые дети тем более не смогут оплачивать такое обучение. Уверен, если бы мы поставили финансовый барьер, то лишились бы многих самых талантливых студентов», - сказал он.
Ранее сообщалось, что стоимость платного высшего образования в 2024-2025 учебном году может вырасти на 10-12%. Среди ключевых причин подобной тенденции – увеличение затрат ВУЗов на оборудование и программное обеспечение (ПО) и рост цен на электроэнергию и услуги ЖКХ, передает «Радиоточка НСН».
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