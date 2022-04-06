«Как Крым»: Экономист предрек превращение Южной Осетии в дотационный регион

Ранее власти также допускали возможность второго референдума об объединении Южной и Северной Осетии. По словам Климанова, даже эти два региона сильно отличаются в экономическом плане.

«Очевидно, что структура экономики Южной и Северной Осетии разная. Их объединяет народ, являющийся национальным меньшинством для РФ. Но, например, во Владикавказе развиты и машиностроение, и цветная металлургия, и некоторые другие отрасли, которых наверняка нет в той же структуре в Южной Осетии», - заключил Климанов.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы Южная Осетия присоединилась к России, но проводить внутрироссийский референдум по этому вопросу не нужно.