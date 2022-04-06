«Как Крым»: Экономист предрек превращение Южной Осетии в дотационный регион

Экономист Владимир Климанов в эфире НСН отметил, что Южная Осетия экономически слабее, чем российские регионы, поэтому в случае ее присоединения к РФ государству придется тратить деньги на ее развитие. 

Вхождение Южной Осетии в состав России может привести к тому, что этот регион станет дотационным, как и Крым. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.

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Ранее стало известно, что в Южной Осетии началась процедура организации референдума о присоединении к России.

«Конечно, Южная Осетия не дотягивает до среднероссийского уровня бюджетной обеспеченности регионов. Можно просто вспомнить, что присоединение Республики Крым и города Севастополь в 2014 году привело к тому, что эти регионы стали дотационными. Их текущая деятельность во многом обеспечивается за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Очевидно, что любое присоединение новых территорий с пониженным уровнем жизни, которые потенциально могут стать новыми субъектами федерации, может привести к подобным ситуациям», - объяснил он.
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Ранее власти также допускали возможность второго референдума об объединении Южной и Северной Осетии. По словам Климанова, даже эти два региона сильно отличаются в экономическом плане.

«Очевидно, что структура экономики Южной и Северной Осетии разная. Их объединяет народ, являющийся национальным меньшинством для РФ. Но, например, во Владикавказе развиты и машиностроение, и цветная металлургия, и некоторые другие отрасли, которых наверняка нет в той же структуре в Южной Осетии», - заключил Климанов.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы Южная Осетия присоединилась к России, но проводить внутрироссийский референдум по этому вопросу не нужно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северная ОсетияЭкономикаРоссияРеферендумЮжная Осетия
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