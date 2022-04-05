В МИД РФ призвали не спешить с темой референдума в Южной Осетии

В министерстве иностранных России дел призвали не муссировать раньше времени возможную организацию референдума в Южной Осетии о вхождении в состав РФ. Говорить о реакции международного сообщества, в частности, Вашингтона на этот счёт пока рано, заявил «Интерфаксу» заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Дипломат призвал дождаться сперва результатов президентских выборов, которые назначены в частично признанной республике на ближайшее воскресенье - 10 апреля. Только после этого можно будет обсуждать проведение референдума и сопутствующие вопросы, отметил Руденко. Так он ответил на вопрос, может ли референдум дополнительно осложнить отношения РФ и США.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта заявил, что республика в ближайшее время собирается совершить юридические шаги для запуска процесса присоединения к Российской Федерации.

