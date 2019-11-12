Грудинин: Понижение НДС до ягод и фруктов так и не дошло
Директор Совхоза имени Ленина рассказал НСН о битвах с налоговой инспекцией из-за того, что льготный НДС на ягоды и фрукты так и не заработал.
Производители и продавцы фруктов и ягод опасаются пользоваться льготным НДС. Между тем, президент России Владимир Путин подписал 2 августа закон, снижающий ставку налога на фрукты и ягоды с 20 до 10%. В силу он вступил 1 октября. Однако до настоящего времени не утверждено постановление правительства, которое бы определило перечень фруктов и ягод, на которые распространяется льготная ставка, пишут «Ведомости». Планируется, что новая ставка НДС должна привести к удешевлению продукции, а также развитию отечественного садоводческого хозяйства.
О том, что проблема существует, и налоговой инспекции приходится доказывать, что с 1 октября сельхозпроизводители облагаются налогом по новой ставке, сообщил в эфире НСН директор Совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин.
«У нас быстро вводят налоги, которые ухудшают ситуацию в бизнесе, а вот как что-то улучшать, так обязательно какие-то сбои происходят! Мы этим обеспокоены, но все равно будем работать по льготной ставке, будем доказывать налоговой инспекции, что теперь яблоки облагаются НДС не 20, а 10 процентов. Фактически мы считаем, что новая ставка начала действовать с 1 октября. Но, к сожалению, некоторые налоговые инспекции не принимают такие отчеты. Надеемся в ближайшее время решить этот вопрос на правительственном уровне», — заявил Грудинин.
Директор Совхоза имени Ленина направил в адрес правительства просьбу уточнить перечень продуктов, на которые распространяется десятипроцентная ставка.
«Мы выполнять постановление правительства будем. Другое дело, что должны быть какие-то разъяснения от налоговой инспекции, от правительства о том, как правильно применять льготу. На сегодняшний день Ягодный союз, который я возглавляю, написал в адрес правительства РФ письмо с просьбой уточнить, почему до сих пор некоторые налоговые инспекции не выполняют распоряжение правительства. Там мотивируют это тем, что нет так называемых подзаконных актов, которые бы разъясняли, что конкретно, какие ягоды и продукция их переработки попадают под эту категорию», — добавил сельхозпроизводитель.
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