Грудинин: Понижение НДС до ягод и фруктов так и не дошло

«У нас быстро вводят налоги, которые ухудшают ситуацию в бизнесе, а вот как что-то улучшать, так обязательно какие-то сбои происходят! Мы этим обеспокоены, но все равно будем работать по льготной ставке, будем доказывать налоговой инспекции, что теперь яблоки облагаются НДС не 20, а 10 процентов. Фактически мы считаем, что новая ставка начала действовать с 1 октября. Но, к сожалению, некоторые налоговые инспекции не принимают такие отчеты. Надеемся в ближайшее время решить этот вопрос на правительственном уровне», — заявил Грудинин.

Директор Совхоза имени Ленина направил в адрес правительства просьбу уточнить перечень продуктов, на которые распространяется десятипроцентная ставка.

«Мы выполнять постановление правительства будем. Другое дело, что должны быть какие-то разъяснения от налоговой инспекции, от правительства о том, как правильно применять льготу. На сегодняшний день Ягодный союз, который я возглавляю, написал в адрес правительства РФ письмо с просьбой уточнить, почему до сих пор некоторые налоговые инспекции не выполняют распоряжение правительства. Там мотивируют это тем, что нет так называемых подзаконных актов, которые бы разъясняли, что конкретно, какие ягоды и продукция их переработки попадают под эту категорию», — добавил сельхозпроизводитель.

Ранее сообщалось, что россияне стали покупать меньше овощей из-за их дороговизны и перешли на крупы. Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН отметила, что без овощей невозможен рацион питания человека, неравнодушного к своему здоровью.

