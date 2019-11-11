Диетолог: Овощи здоровому и активному человеку заменить ничем нельзя
Маргарита Королева рассказала в эфире НСН, к чему может привести отказ россиян от овощей.
Россияне стали покупать меньше овощей с июля 2018 по июнь 2019 года, пишет газета «Коммерсант». Ссылаясь на исследования компания GfK, эксперты выяснили, что сократились продажи всех основных овощных категорий. Одной из главных причин стали высокие цены на свежие овощи. Например, средняя цена на томаты на конец периода достигла 98 рублей за килограмм, на огурцы - 91 рубль.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН отметила, что без овощей невозможен рацион питания человека, неравнодушного к своему здоровью.
«Для здоровой и активной жизни человек должен питаться продуктами всех групп. Конечно, надо питаться крупами, овощами и фруктами. Овощи – это растительная клетчатка, они поддерживают систему пищеварения, дают витамины и минеральные вещества. Это обязательная составляющая для человека. Овощи должны быть в рационе каждого», - сказала диетолог.
По мнению диетолога, крупы не смогут заменить овощи, несмотря на разницу в цене.
«Крупы – важная составляющая. Она заряжают человека энергией. Но их надо правильно готовить, крупы надо замачивать, делать каши – «ночнушки». Способов немало можно найти в интернете. Но они не заменят всё равно не заменят свежие овощи. Это продукты не взаимозаменяемы. Конечно, часть сезона человек может прожить на крупах, покупая при этом минимум доступных и недорогих овощей: морковь, капусту, репу, редьку. Растительные компоненты обязательно должны быть. Они доступные», - заключила собеседница НСН.
Ранее НСН рассказала о том, как специалисты составили список рекомендаций по составлению личного здорового рациона питания, который будет способствовать хорошему самочувствию, а также быстрому похудению.По словам диетологов, питаться необходимо сбалансировано, а также не менее трех раз в день. Помимо этого, стоит ограничить количество употребляемых соли и сахара в пищу.
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