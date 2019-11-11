Диетолог: Овощи здоровому и активному человеку заменить ничем нельзя

Россияне стали покупать меньше овощей с июля 2018 по июнь 2019 года, пишет газета «Коммерсант». Ссылаясь на исследования компания GfK, эксперты выяснили, что сократились продажи всех основных овощных категорий. Одной из главных причин стали высокие цены на свежие овощи. Например, средняя цена на томаты на конец периода достигла 98 рублей за килограмм, на огурцы - 91 рубль.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН отметила, что без овощей невозможен рацион питания человека, неравнодушного к своему здоровью.

«Для здоровой и активной жизни человек должен питаться продуктами всех групп. Конечно, надо питаться крупами, овощами и фруктами. Овощи – это растительная клетчатка, они поддерживают систему пищеварения, дают витамины и минеральные вещества. Это обязательная составляющая для человека. Овощи должны быть в рационе каждого», - сказала диетолог.