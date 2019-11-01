Штраф за борщевик на даче составит до миллиона рублей

В случае, если владельцы участков не уничтожают борщевик, им будет вынесено предупреждение, а уже после – наложен административный штраф. Для физлиц сумма составит до 5 тысяч рублей, для должностных лиц, в число которых входит и председатель СНТ, до 50 тысяч рублей, а для юрлиц – до миллиона рублей.

Ранее в эфире НСН директор Совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин рассказал, как можно избавить Россию от борщевика.

«Слухи о миллионе гектаров под борщевиком – это преувеличенный слух. То, что борщевик захватывает неиспользуемые территории – это факт. Раньше он считался культурой, которая используется в животноводстве, а потом он вышел из-под контроля. Знаете, какой метод борьбы с ним? Нужно сделать все территории культурными, то есть пахать и сеять», - убеждён Грудинин.

