Кабмин РФ постановил регионам пересмотреть тарифы на электроэнергию
Российское правительство разработало меру, в соответствии с которой регионы с 2024 года переведут граждан на новые тарифы на электроэнергию, сообщает «Коммерсант».
Они будут расти вместе с увеличением потребления со стороны россиян. Нововведение коснется всех субъектов, поскольку каждый регион в следующем году выходит за пределы установленного потолка субсидий. Новая мера увяжет тарифы с уровнем потребления электроэнергии. Это позволит «снизить перекрестное субсидирование».
Сегодня часть нагрузки тарифов на электроэнергию для населения перекладывается в тариф для промышленности, что формирует субсидирование население бизнесом.
Ранее сообщалось, что в 2024 году отдельные регионы России могут в обязательном порядке изменить тарифы на электричество по требованию Федеральной антимонопольной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru