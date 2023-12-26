Кабмин РФ постановил регионам пересмотреть тарифы на электроэнергию

Они будут расти вместе с увеличением потребления со стороны россиян. Нововведение коснется всех субъектов, поскольку каждый регион в следующем году выходит за пределы установленного потолка субсидий. Новая мера увяжет тарифы с уровнем потребления электроэнергии. Это позволит «снизить перекрестное субсидирование».

Сегодня часть нагрузки тарифов на электроэнергию для населения перекладывается в тариф для промышленности, что формирует субсидирование население бизнесом.

Ранее сообщалось, что в 2024 году отдельные регионы России могут в обязательном порядке изменить тарифы на электричество по требованию Федеральной антимонопольной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

