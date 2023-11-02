СМИ: В России захотели изменить систему тарифов на электроэнергию для населения
Правительство России изменить систему тарифов на электроэнергию для населения в регионах и вводить дифференциацию, при которой ставка будет расти при росте потребления. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Альтернативой перехода на новый механизм станет субсидирование тарифа из региональных бюджетов. По данным Федеральной антимонопольной службы, потенциально инициатива заставит всю страну перейти на новые тарифы: почти все регионы при установке тарифов в следующем году выходят за пределы потолка субсидии.
При этом субъекты, которые перешли на новый механизм, смогут превышать предельный размер перекрестного субсидирования по специальной формуле ФАС. Субсидию можно будет индексировать на уровень инфляции и коэффициент прироста объемов потребления энергии. Как отметили в ФАС, такие меры предлагается ввести с 1 января следующего года. Дифференциация тарифов позволит уменьшит перекрестное субсидирование и бороться с «серым майнингом». В федеральной службе добавили, что тарифы для граждан установят с учетом ограничения потолков, конечную стоимость определят тарифные органы в регионах.
В Минэнерго поддержали инициативу ФАС.
«Предлагаемая мера вводит понятную систему контроля роста перекрестного субсидирования, увеличивающего затраты на оплату электроэнергии промышленными потребителями ... на уровне соответствующего субъекта», — указали в ведомстве.
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