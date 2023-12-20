СМИ: ФАС обяжет ряд регионов изменить тарифы на электричество

В 2024 году отдельные регионы России могут в обязательном порядке изменить тарифы на электричество по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

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Замечания от службы получили 9 регионов. Речь о субъектах, которые увеличили энерготарифы для бизнеса, но не ввели лимиты объемов потребления для населения, уточняют собеседники издания.

Наибольшее недовольство в ФАС вызвало решение тарифного органа Иркутской области. Власти региона в 2021 году просили запустить механизм дифференциации тарифов для населения из-за бурного развития серого майнинга. В субъекте оставили единый тариф для жителей. При этом во втором полугодии 2024 года Иркутская область увеличила тарифы на передачу электроэнергии для компаний на 18,6 процента, что намного выше среднего уровня индексации по стране, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее СМИ писали о том, что правительство России намерено изменить систему тарифов на электроэнергию для населения в регионах, вводя дифференциацию, при которой ставка будет расти при росте потребления, сообщает «Радиоточка НСН».

