Кабмин и ЦБ приняли пакет мер для поддержки экономики
Правительство России и Центробанк приняли пакет мер для минимизации последствий коронавируса и неустойчивости на рынках на экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
Указывается, что правительство противостоит негативным последствиям мерами бюджетной и экономической политики, а Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и в целом финансового регулирования, передает RT.
В частности, туристические компании решили освободить до конца года от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности, пишут «Известия».
К банкам смягчены требования для того, чтобы дать им дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.
Цены на нефть продолжают плавать у отметки в $30 – это сильно ниже стоимости барреля, из которой свёрстан российский бюджет. Российская экономика по-прежнему сильно зависит от цен на нефть, говорил в эфире НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев. Влияние глобального кризиса на Россию будет определяться тем, насколько сильно подешевеет «черное золото», объяснял он.
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН высказал мнение, что глобальная депрессия произойдет в июле.
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