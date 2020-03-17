Кабмин и ЦБ приняли пакет мер для поддержки экономики

В частности, туристические компании решили освободить до конца года от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности, пишут «Известия».

К банкам смягчены требования для того, чтобы дать им дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.

Цены на нефть продолжают плавать у отметки в $30 – это сильно ниже стоимости барреля, из которой свёрстан российский бюджет. Российская экономика по-прежнему сильно зависит от цен на нефть, говорил в эфире НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев. Влияние глобального кризиса на Россию будет определяться тем, насколько сильно подешевеет «черное золото», объяснял он.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН высказал мнение, что глобальная депрессия произойдет в июле.



