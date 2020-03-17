Новости за ночь: Нефть Brent подорожала до $31 после обвала
Цены на нефть на торгах во вторник выросли почти на 5%, свидетельствуют данные на 4 часа утра по московскому времени. В частности, стоимость барреля североморской нефтяной смеси Brent поднималась до $31,2, нефть марки WTI - до $30,48.
Вечером 16 марта нефтяные котировки падали на 10-12%. Нефть Brent стоила меньше $30 за баррель. На обвал повлияла нестабильность на мировых фондовых биржах из-за пандемии коронавируса и опасений перехода мировой экономики к рецессии.
За неделю до этого, 9 марта, цены на нефть рухнули почти на 30% на фоне развала сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что российские компании продолжат производить нефть при любых ценах, а вот некоторые американские сланцевые проекты могут уйти с рынка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- За сутки в мире зарегистрировано 14 тысяч новых случаев заражения COVID-19
- Новости за ночь: Лукашенко посоветовал «травить» коронавирус водкой
- Новости за ночь: Пользователей предупредили о «киберкоронавирусе»
- Новости за ночь: Шнуров заявил о несоблюдении Конституции в России
- Новости за ночь: Нефть Brent подорожала до $31 после обвала