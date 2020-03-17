Новости за ночь: Нефть Brent подорожала до $31 после обвала

Цены на нефть на торгах во вторник выросли почти на 5%, свидетельствуют данные на 4 часа утра по московскому времени. В частности, стоимость барреля североморской нефтяной смеси Brent поднималась до $31,2, нефть марки WTI - до $30,48.

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Вечером 16 марта нефтяные котировки падали на 10-12%. Нефть Brent стоила меньше $30 за баррель. На обвал повлияла нестабильность на мировых фондовых биржах из-за пандемии коронавируса и опасений перехода мировой экономики к рецессии.

За неделю до этого, 9 марта, цены на нефть рухнули почти на 30% на фоне развала сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что российские компании продолжат производить нефть при любых ценах, а вот некоторые американские сланцевые проекты могут уйти с рынка.

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ФОТО: pixabay.com
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