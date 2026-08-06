В свою очередь председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев отметил, что новый закон не приблизит россиян к возможности расплачиваться криптовалютой.

«С учетом ограничений, которые стоят, для обычного человека криптовалюта не расчет и не инвестиции. Это просто возможность попробовать. Расчеты криптовалютой внутри страны сегодня запрещены. Это возможно за границей, а внутри страны можно только присматриваться к рынку криптовалюты. Выживет ли он в ближайшее время или нет – неизвестно», - подчеркнул он.

По мнению Корнеева, криптовалюту в целом нельзя назвать надежным инструментов для инвестиций.

«Посмотрите на криптовалюты семьи Трампа – они все упали на 95-99%. В плюсе одна семья Трампа, а инвесторы в минусе. Это яркий пример того, чем на самом деле является криптовалюта. Самая надежная и самая распространенная валюта биткоин. Недавно директор ЦРУ сказал, что ее отслеживают. То есть при случаи спецслужбы США или Запад могут эти деньги конфисковать. Поэтому нельзя назвать это супернадежной инвестицией», - заключил он.

Ранее эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров сообщил НСН, что криптовалюта не обваливается резко по какой-то одной причине, на нее влияет целый комплекс факторов: и ликвидность, и ожидание, и институциональный спрос.

