Изымут в любой момент: Россиян предостерегли от инвестиций в криптовалюту
Сегодня зарубежные площадки в любой момент могут изъять криптовалюту инвестора, а при потере пароля и ключа от кошелька вернуть деньги не получится, предупредили НСН Евгений Каминский и Валерий Корнеев.
Неквалифицированные инвесторы в России смогут покупать криптовалюту на сумму до 300 тысяч рублей, но пока этот инструмент сложно назвать надежной инвестицией, заявил в беседе с НСН эксперт в области криптовалют Евгений Каминский.
Президент России Владимир Путин подписал закон о первом в России комплексном регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, сделки будут заключаться на биржах, а хранение и учет активов обеспечит новый институт — цифровые депозитарии. Каминский раскрыл лимиты по покупке криптовалюты для инвесторов.
«Хранить можно любое количество криптовалюты. Ограничения касаются только покупки. Обычный человек после тестирования сможет покупать разрешенные Центробанком валюты на сумму до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы смогут покупать любую криптовалюту без лимита. Покупать и продавать криптовалюту можно будет через российские площадки с лицензией. P2P-сделки напрямую между людьми будут вне закона. Хранить криптовалюту можно на бирже или в личном кошельке. Биржа может заблокировать счет, задержать перевод или попросить документы о происхождении денег. Зарубежная площадка также может в любой момент закрыть россиянину доступ. В личном кошельке деньги контролирует сам владелец, но при потере пароля и ключа вернуть их не получится», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в будущем в России также появятся легальные криптобиржи и обменники.
«В России появятся свои легальные криптобиржи и обменники. До 1 июля 2027 года площадки должны будут получить лицензию и зарегистрироваться в реестре Центробанка. После этой даты за работу без разрешения начнут штрафовать. За продажу криптовалюты обычным гражданам с нарушением установленных правил должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а компаниям от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Уголовная ответственность обычным владельцам криптовалюты не грозит. Она предусмотрена для нелегальных обменников и посредников, если они получили крупный доход или причинили крупный ущерб. В таком случае наказание может составить до четырех лет лишения свободы», - уточнил Каминский.
В свою очередь председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев отметил, что новый закон не приблизит россиян к возможности расплачиваться криптовалютой.
«С учетом ограничений, которые стоят, для обычного человека криптовалюта не расчет и не инвестиции. Это просто возможность попробовать. Расчеты криптовалютой внутри страны сегодня запрещены. Это возможно за границей, а внутри страны можно только присматриваться к рынку криптовалюты. Выживет ли он в ближайшее время или нет – неизвестно», - подчеркнул он.
По мнению Корнеева, криптовалюту в целом нельзя назвать надежным инструментов для инвестиций.
«Посмотрите на криптовалюты семьи Трампа – они все упали на 95-99%. В плюсе одна семья Трампа, а инвесторы в минусе. Это яркий пример того, чем на самом деле является криптовалюта. Самая надежная и самая распространенная валюта биткоин. Недавно директор ЦРУ сказал, что ее отслеживают. То есть при случаи спецслужбы США или Запад могут эти деньги конфисковать. Поэтому нельзя назвать это супернадежной инвестицией», - заключил он.
Ранее эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров сообщил НСН, что криптовалюта не обваливается резко по какой-то одной причине, на нее влияет целый комплекс факторов: и ликвидность, и ожидание, и институциональный спрос.
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