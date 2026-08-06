На НПЗ под Ярославлем произошел пожар после атаки БПЛА
Возгорание возникло на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославской области после атаки беспилотников ВСУ. Об этом написал глава региона Михаил Евраев в мессенджере «Макс».
По словам губернатора, в области отразили самую крупную атаку БПЛА и ликвидировали 93 дрона, отмечает RT.
«Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания», - указал Евраев.
Кроме того, загорелись три частных дома. Как отметил губернатор, из-за атаки пострадали четыре человека, они получили осколочные ранения. Троих пострадавших госпитализировали.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области в результате атаки украинских дронов пострадали четыре человека.
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