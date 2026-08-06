«Еще одна причина — беспечность взрослых на массовых мероприятиях. В основном это дети старшего дошкольного возраста или младшего школьного возраста. Если вы берете ребенка на какое-то массовое мероприятие, где вы понимаете, что будет много людей, вы должны предпринимать ряд мер, которые обезопасят вашу семью. Во-первых, ребенок должен быть ярко одет, у него должен быть яркий головной убор. Во-вторых, вы должны научить ребенка, как себя вести, если он вдруг обнаружил, что рядом никого нет. Я даже проводила со своими детьми и внуками некий эксперимент — давала им потеряться, чтобы понять, закреплен навык или нет. Я видела ребенка и давала возможность ему уйти вперед, смотрела за его реакцией. Реакция меня вполне удовлетворила: ребенок орал так, что сбежались все вокруг. Это совершенно правильная реакция. Сами родители тоже не должны быть беспечными — достаточно ненадолго отвлечься, и потом в толпе будет тяжело найти ребенка», — отметила собеседница НСН.

Кроме того, количество потерявшихся детей увеличивается с наступлением грибного сезона, указала Ярославская.

«Еще одна история — когда люди выходят с детьми в лес. Мало того, что сами взрослые люди подчас не очень хорошо ориентируются в лесу, а тут еще и с детьми. Здесь тоже очень важна яркая одежда, также нужно давать ребенку с собой свисток — крики не всегда могут услышать. Есть очень приличная литература, где написано, как вести себя в лесу. Самое большое количество “потеряшек” как раз летом», — заключила она.

Ранее 11-летний мальчик и 13-летняя девочка пропали в Карелии после ссоры с матерью.

