Детский омбудсмен назвала наиболее частые причины пропажи детей
Чаще всего дети пропадают из-за конфликтов в семье, травли вне дома и беспечности взрослых, а также во время грибного сезона, сказала НСН Ольга Ярославская.
Одни из наиболее частых причин, по которым подростки уходят из дома, — это неблагополучная обстановка в семье, а также непонимание и травля в окружении. Об этом в пресс-центре НСН рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«Дети пропадают совершенно по разным причинам, диаметрально противоположным. Первая — когда идет семейное неблагополучие, детям плохо дома, это подростковый протест. Ребята решают, что либо они мешают семье, либо семья им мешает. Как правило, это эмоциональное решение, которое иногда самостоятельно возвращает детей домой, но порой и не возвращает. Второе — когда ребенка не понимают, травят, ему некомфортно, но семья его не поддерживает, рассказать о своей внутренней беде некому. У него ощущение полного непонимания, полной ненужности, ребенок ищет себе укрытие на подростковом максимализме. Чаще дети пытаются уехать к дальним родственникам, которые про них мало что знают», — сказала Ярославская.
Детский омбудсмен также добавила, что часто дети теряются из-за беспечности взрослых.
«Еще одна причина — беспечность взрослых на массовых мероприятиях. В основном это дети старшего дошкольного возраста или младшего школьного возраста. Если вы берете ребенка на какое-то массовое мероприятие, где вы понимаете, что будет много людей, вы должны предпринимать ряд мер, которые обезопасят вашу семью. Во-первых, ребенок должен быть ярко одет, у него должен быть яркий головной убор. Во-вторых, вы должны научить ребенка, как себя вести, если он вдруг обнаружил, что рядом никого нет. Я даже проводила со своими детьми и внуками некий эксперимент — давала им потеряться, чтобы понять, закреплен навык или нет. Я видела ребенка и давала возможность ему уйти вперед, смотрела за его реакцией. Реакция меня вполне удовлетворила: ребенок орал так, что сбежались все вокруг. Это совершенно правильная реакция. Сами родители тоже не должны быть беспечными — достаточно ненадолго отвлечься, и потом в толпе будет тяжело найти ребенка», — отметила собеседница НСН.
Кроме того, количество потерявшихся детей увеличивается с наступлением грибного сезона, указала Ярославская.
«Еще одна история — когда люди выходят с детьми в лес. Мало того, что сами взрослые люди подчас не очень хорошо ориентируются в лесу, а тут еще и с детьми. Здесь тоже очень важна яркая одежда, также нужно давать ребенку с собой свисток — крики не всегда могут услышать. Есть очень приличная литература, где написано, как вести себя в лесу. Самое большое количество “потеряшек” как раз летом», — заключила она.
Ранее 11-летний мальчик и 13-летняя девочка пропали в Карелии после ссоры с матерью.
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