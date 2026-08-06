В Нижегородской области четыре человека пострадали при атаке ВСУ

Четыре человека пострадали в результате атаки украинских дронов в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Силы ПВО и РЭБ отразили беспилотную атаку на область минувшей ночью, пишет RT.

«К сожалению, пострадали четыре человека, один из которых — ребенок», — написал Никитин в мессенджере «Макс».

По словам губернатора, всем раненым оперативно оказали медицинскую помощь. Кроме того, Никитин указал, что после атаки произошло возгорание, оно уже ликвидировано.

Ранее в поселке Суземка Брянской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадали четыре девушки.

