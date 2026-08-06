В Нижегородской области четыре человека пострадали при атаке ВСУ
Четыре человека пострадали в результате атаки украинских дронов в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.
Силы ПВО и РЭБ отразили беспилотную атаку на область минувшей ночью, пишет RT.
«К сожалению, пострадали четыре человека, один из которых — ребенок», — написал Никитин в мессенджере «Макс».
По словам губернатора, всем раненым оперативно оказали медицинскую помощь. Кроме того, Никитин указал, что после атаки произошло возгорание, оно уже ликвидировано.
Ранее в поселке Суземка Брянской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадали четыре девушки.
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