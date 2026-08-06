СМИ: США восстановили обмен разведданными с Украиной

По данным издания, сотрудничество между Вашингтоном и Киевом в области обмена такой информацией «вернулось к прежним высоким показателям». В публикации говорится, что украинские войска используют предоставленные сведения для проведения операций на территории России.

Ранее СМИ сообщили, что американская разведка помогла Киеву определить оптимальные траектории беспилотников для ударов по РФ. Кроме того, США содействовали Украине в обходе российских средств ПВО.

