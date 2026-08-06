СМИ: Иран и Оман договорились об открытии судоходства в Ормузском проливе

По данным СМИ, стороны пришли к «консенсусу в общих чертах» относительно открытия пролива.

«Данную договоренность должен одобрить Верховный совет Ирана по национальной безопасности», - рассказал источник.

Соглашение будет действовать в течение 60 дней. Стороны не планируют взимать сборы с проходящих по проливу судов, пишет RT. Как ожидается, покидающие акваторию корабли будут использовать морской коридор ближе к Оману, входящие - ближе к Ирану.

Ранее СМИ сообщили, что Иран рассматривает возможность разрешить странам Европы участвовать в разминировании Ормузского пролива.

