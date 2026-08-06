Британия ввела санкции против «Озон банка»

Отмечается, что британское министерство финансов добавило в черный список «13 новых позиций и шесть новых конкретизаций в рамках режима санкций против России». Рестрикции касаются в том числе финансовых организаций «Озон банк», «Центр-инвест», «Реалист банк», «Банк Ставр», «Телепорт банк», Росэксимбанк, пишет RT.

Кроме того, Лондон ввел санкции против шести танкеров под флагами России, Индии, Сан-Марино, Барбадоса и Палау.

В июле власти Великобритании ввели санкции против 23 граждан России.

