Британия ввела санкции против «Озон банка»
Великобритания вновь расширила список санкций в отношении России, ограничения ввели против ряда организаций и судов. Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства.
Отмечается, что британское министерство финансов добавило в черный список «13 новых позиций и шесть новых конкретизаций в рамках режима санкций против России». Рестрикции касаются в том числе финансовых организаций «Озон банк», «Центр-инвест», «Реалист банк», «Банк Ставр», «Телепорт банк», Росэксимбанк, пишет RT.
Кроме того, Лондон ввел санкции против шести танкеров под флагами России, Индии, Сан-Марино, Барбадоса и Палау.
В июле власти Великобритании ввели санкции против 23 граждан России.
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