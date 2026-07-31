Власти запретили майнинг криптовалют в Москве и Подмосковье

Правительство России ввело запрет на добычу криптовалют в Москве, Московской области и отдельных районах Курской области. Ограничения будут действовать с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В Курской области под данные ограничения попали Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский муниципальные округа, а также город Льгов.

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Власти Подмосковья ранее пояснили, что майнинг потребляет колоссальное количество энергии, не принося при этом пользы экономике. Аналогичные запреты уже действуют в 13 энергодефицитных субъектах, среди которых Иркутская область, Бурятия и Забайкалье.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов рассказал НСН о том, какие возможности откроет россиянам закон о криптовалюте.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
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