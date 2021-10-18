«Спрос сдержит цены»: Зерновой союз не ждёт новых рекордов от овсянки
Руководство Российского зернового союза опровергло предположение о дальнейшем росте цен на овсяные хлопья.
Рост цен на овсянку является частью процесса по удорожанию всех товаров, напомнил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее Росстат зафиксировал рекордное с 2000 года подорожание овсяных хлопьев в розничной продаже. В сентябре 2021 года хлопья стоили 80,9 рубля за 1 килограмм.
«Цены растут на всё, не только на овсянку. Издержки сильно повысились. Хлопья, в том числе и овсяные, мы всегда производим еще и из нашего сырья. Я не смотрел за урожайностью овса в этом году, это не такая важная позиция, чтобы уделять ей много внимания. Но, мне кажется, не стоит ждать большего подорожания. Периодически в СМИ возникает волна обсуждения цен на то или иное, после которой всё и гаснет, начинается снижение цен», - заверил Злочевский.
Вице-президент Зернового союза Александр Корбут выразил схожее мнение, подчеркнув, что ранее цены не росли на протяжении долгого времени.
«Растут цены на всё, по всем позициям. Сырье, переработка, зарплаты, энергия. Цены длительный период не росли – значит, сейчас возвращается накопленный рост. Плохая урожайность тоже влияет, тут даже вопрос не урожайности, а качества. Не всякий овес пойдет на нормальные, хорошие хлопья, это продовольственный овес отдельных кондиций. Овса может быть много, а этого – не очень. Но я полагаю, что ничего критичного для нашего населения не произойдет и по масштабу цен, и по другим параметрам. Овсянку все-таки можно заменить», - отметил Корбут.
Корбут напомнил, что розничная торговля может снизить цены в случае непопулярности дорогого продукта у покупателей.
«Конечно, лучше, чтобы снижались цены, но не знаю, что должно произойти, чтобы у нас такое было, это как-то странно. Я думаю, не стоит ждать сильного повышения. Розница сейчас протестирует население, выяснит, как будет продаваться продукция по более высокой цене. Если она будет плохо продаваться, что весьма вероятно, то розница будет сдерживать и свою торговую наценку, и цены», - резюмировал вице-президент РЗС.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что цены на продовольствие в РФ выросли более чем на 7,5%.
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