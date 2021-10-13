Путин объяснил, почему в России выросли цены на продовольствие
13 октября 202116:53
Президент России Владимир Путин заявил, что цены на продовольствие в РФ выросли более чем на 7,5%, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, это связано, в том числе, и с ситуацией на глобальных рынках энергоресурсов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ занимается ситуацией, которая связана с уровнем инфляции в стране, а также чётко фиксирует тенденции по этому направлению, сообщает РЕН ТВ.
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13 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru