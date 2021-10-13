Путин объяснил, почему в России выросли цены на продовольствие

Президент России Владимир Путин заявил, что цены на продовольствие в РФ выросли более чем на 7,5%, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, это связано, в том числе, и с ситуацией на глобальных рынках энергоресурсов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ занимается ситуацией, которая связана с уровнем инфляции в стране, а также чётко фиксирует тенденции по этому направлению, сообщает РЕН ТВ.

