Путин объяснил, почему в России выросли цены на продовольствие

Президент России Владимир Путин заявил, что цены на продовольствие в РФ выросли более чем на 7,5%, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, это связано, в том числе, и с ситуацией на глобальных рынках энергоресурсов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ занимается ситуацией, которая связана с уровнем инфляции в стране, а также чётко фиксирует тенденции по этому направлению, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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