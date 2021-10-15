«Будут скидки!» Ретейлеры не советуют россиянам спешить с новогодними закупками
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов отметил, что катастрофического повышения цен на продукты и «подарки» в преддверии Нового года не ожидается.
Россияне импульсивным спросом сами могут спровоцировать повышение цен на продукты, которые ближе к Новому году, конечно, подорожают, но незначительно, заявил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова рассказала, что закупаться продуктами к празднику можно уже сейчас, имеет смысл купить продукты с длительным сроком хранения – майонез, соки, шоколад, конфеты, замороженную рыбу и мясо в вакуумной упаковке.
«В принципе запросы от поставщиков по изменению цен наблюдается по большинству категорий. Говорить о каком-то катастрофическом росте цен не приходится, но то, что цены до Нового года еще успеют поменяться в сторону повышения, это абсолютно точно. В среднем 10-13% запрос на повышение имеет место быть, какие-то заметные повышения на 100% бывают в случае какого-то ажиотажного спроса. Мы такое видели в начале пандемии, когда увеличился спрос на лимоны, на имбирь, и рост составлял сотни процентов. Что-то такое пока не ожидается, но это и сложно ожидать, это такие импульсивные вещи», - отметил Карпов.
По его словам, поведение покупателей может отразиться на ценах, при этом не стоит забывать, что продавцы сами заинтересованы распродать товар к концу года.
«Наверное, большинство россиян так или иначе минимальный запас товаров имеют на месячный или больший период в отдельных категориях – в тех же самых макаронах и тому подобное, а на всю жизнь не запасешься. Советовать, что нужно бы купить, я бы не стал, чтобы как раз не создавать тот самый ажиотажный спрос. Говорить о том, что будет большой рост на продукцию новогоднюю, не приходится, потому что всегда есть огромный выбор в этом направлении, скидки также будут, потому что магазины заинтересованы в привлечении покупателей, чтобы быстрее распродать товар», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Но о покупке заграничных товаров позаботиться лучше уже сейчас, потому что проблемы с доставками посылок наблюдаются каждый год, это в целом касается крупных онлайн-покупок, отметил ретейлер.
«Есть смысл покупать что-то сейчас, если человек будет заказывать товар онлайн. Но экономия в данном случае обусловлена тем, что у заказов из-за границы, из Китая будет более длительный срок поставки. Потом мы же слышим постоянно, что в Новый год нарушаются сроки доставки, показывают нам периодически склады какие-то, забитые посылками. Есть смысл озадачиться этим вопрос заранее. Здесь, скорее, вопрос в том, чтобы меньше волноваться и заранее готовиться к Новому году», - объяснил Карпов.
Продукты в России продолжат дорожать, реальная покупательская способность не будет догонять рост цен и многим россиянам придется от многого отказываться, чтобы удовлетворить первичные потребности. Такой прогноз в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее озвучил руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
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