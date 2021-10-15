«Будут скидки!» Ретейлеры не советуют россиянам спешить с новогодними закупками

Россияне импульсивным спросом сами могут спровоцировать повышение цен на продукты, которые ближе к Новому году, конечно, подорожают, но незначительно, заявил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова рассказала, что закупаться продуктами к празднику можно уже сейчас, имеет смысл купить продукты с длительным сроком хранения – майонез, соки, шоколад, конфеты, замороженную рыбу и мясо в вакуумной упаковке.

«В принципе запросы от поставщиков по изменению цен наблюдается по большинству категорий. Говорить о каком-то катастрофическом росте цен не приходится, но то, что цены до Нового года еще успеют поменяться в сторону повышения, это абсолютно точно. В среднем 10-13% запрос на повышение имеет место быть, какие-то заметные повышения на 100% бывают в случае какого-то ажиотажного спроса. Мы такое видели в начале пандемии, когда увеличился спрос на лимоны, на имбирь, и рост составлял сотни процентов. Что-то такое пока не ожидается, но это и сложно ожидать, это такие импульсивные вещи», - отметил Карпов.

По его словам, поведение покупателей может отразиться на ценах, при этом не стоит забывать, что продавцы сами заинтересованы распродать товар к концу года.