В России рекордно подорожала овсянка

Розничная цена на хлопья овса рекордно выросла, второй месяц подряд стоимость превышает 80 рублей за килограмм. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

По подсчетам ведомства, в августе средние розничные цены на геркулесовые хлопья составили 80,5 рубля за килограмм, в сентябре — 80,9 рублей. Стоимость овсяных хлопьев стала самой высокой за всю историю наблюдений Росстата.

Как отметила исследовательская компания GfK, в магазинах также выросли цены на овсяную кашу быстрого приготовления.

Представители торговых сетей сообщают, что овсянка подорожала в связи с ростом закупочных цен у поставщиков из-за низкой урожайности и засухи, отмечает телеканал «360».

При этом в Минсельхозе РФ заявляют, что дефицита овса нет, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: flickr/Daniella Segura
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