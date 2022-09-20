«Избыток новичков»: Айтишникам урезают зарплату, несмотря на серьезный недобор

Уровень зарплат для IT-специалистов в целом по российскому рынку снижается, несмотря на сохраняющийся дефицит высококлассных специалистов, заявил операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Работодатели начали снижать предлагаемый уровень зарплат для IT-специалистов, следует из данных сервисов по поиску работы. Крюков подтвердил данную тенденцию и назвал основные причины такого положения дел.

«Можно отметить, что в марте зарплаты скакнули – это обусловлено тем, что вырос доллар, а также был резкий отток кадров и многие работодатели не могли спрогнозировать, куда вырулит рынок труда. Некоторые работодатели предполагали, что будет дефицит профи высокого уровня, и завышали зарплаты, чтобы удержать существующий штат. Сейчас действительно заметен спад», - подчеркнул он.