«Избыток новичков»: Айтишникам урезают зарплату, несмотря на серьезный недобор
В агентстве RecruitIT рассказали НСН, что нехватка специалистов высокого уровня составляет 66%, при этом работодатели действительно умудряются снижать зарплаты.
Уровень зарплат для IT-специалистов в целом по российскому рынку снижается, несмотря на сохраняющийся дефицит высококлассных специалистов, заявил операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Работодатели начали снижать предлагаемый уровень зарплат для IT-специалистов, следует из данных сервисов по поиску работы. Крюков подтвердил данную тенденцию и назвал основные причины такого положения дел.
«Можно отметить, что в марте зарплаты скакнули – это обусловлено тем, что вырос доллар, а также был резкий отток кадров и многие работодатели не могли спрогнозировать, куда вырулит рынок труда. Некоторые работодатели предполагали, что будет дефицит профи высокого уровня, и завышали зарплаты, чтобы удержать существующий штат. Сейчас действительно заметен спад», - подчеркнул он.
Крюков отметил, что рынок сейчас перенасыщен программистами начального уровня, которые никуда не уезжали.
«По нашим данным, рынок перенасыщен программистами начального уровня, то есть junior-разработчиками. Во-первых, это связано с тем, что с конца февраля наблюдается отток специалистов среднего и высокого уровня. Именно эти специалисты в основном эмигрировали, так на них есть спрос за рубежом, новички в свою очередь остались, что изменило соотношение кадров на рынке труда. Во-вторых, избыток новичков связан с обилием онлайн-курсов, которые обучают разработчиков, выпускниками таких курсов априори могут быть только начинающие специалисты», - рассказал операционный директор RecruitIT.
А вот специалистов среднего и высокого уровней по-прежнему не хватает, поэтому снижение зарплат не говорит о том, что отрасль решила проблему нехватки высококлассных специалистов, подчеркивает Крюков.
«В среднем 7 специалистов начального уровня приходятся на одну вакансию, и именно эти кандидаты составляют большую часть соискателей – 35% от общего числа. В то же время специалистов среднего (middle) и высокого (senior) уровня не хватает – недобор составляет 51% и 66% соответственно. Также можно отметить, что в целом сейчас избыток тестировщиков и аналитиков на рынке труда», - привел данные собеседник «Радиоточки НСН».
При этом отечественные компании пользуются уходом ряда международных работодателей и предлагают условия хуже в надежде на то, что у работника просто не будет выбора, добавил эксперт.
«Уход большого количества международных компаний изменил планку для оплаты труда – можно платить меньше, ведь альтернатив у специалистов тоже не так много, а те, кто ищут что-то получше, просто уедут. Мы писали о сложном положении, в котором оказались топ-менеджеры: долгие годы они очень хорошо и стабильно зарабатывали, сейчас же остались без работы или близки к этому, а платить им как раньше большинство отечественных компаний не станут. Зарплаты сохранятся или даже вырастут у тех, кого дефицит – средние (middle) и старшие (senior) разработчики, у руководителей и топов на наш взгляд будет снижение, мы уже видим его во многих сферах – так, "Аэрофлот" до конца 2022 года принял решение сократить зарплату топ-менеджмента на 30-40%», - пояснил он.
По словам Крюкова, некоторые компании пытаются сэкономить, нанимая начинающих специалистов, но, как показывает практика, это не самая выгодная стратегия.
«Как правило, попытка сэкономить за счет найма сотрудника меньшего уровня – ложная. При устройстве такого специалиста компании необходимо затратить много своих ресурсов – обучать, адаптировать его, привлекать к этому своих лучших сотрудников. В итоге то, что будет сэкономлено деньгами, будет оплачено внутренними ресурсами компании. По нашему опыту многие работодатели это знают, поэтому начинающих сейчас нанимают не так охотно», - объяснил он.
В связи с дефицитом на рынке IT-специалистов 15 июня Госдума приняла закон о праве получения вида на жительство в РФ в упрощенном порядке для иностранных айтишников и членов их семей без получения разрешения на временное проживание.
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков ранее сказал «Радиоточке НСН», что иностранные IT-специалисты вряд ли заменят российских, так как их не привлечет зарплата, поэтому в России следует уделять больше внимания условиям труда отечественных айтишников.
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