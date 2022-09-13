Разработчик сайта Кремля назвал сроки перехода на отечественное ПО

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российским компаниям не нужно затягивать с переходом на отечественное программное обеспечение, поскольку все ключевые типы систем будут отнесены к объектам критической информационной инфраструктуры. Также стало известно, что кабмин установит финальный срок перехода на российский софт. Геллер считает, что процесс перехода затянется, так как в части индустрий пока не существует наработок российского софта.

«Важно заметить, что по разным направлениям эти значения сложности неодинаковы. Всё заменить всё равно не получится, нужно акцентировать внимание на самых жизненно важных местах, связанных с безопасностью, с основными своими активами, с жизнеобеспечивающими решениями. Отмечу, что значительная часть российских компаний переходит на отечественный софт по объективным причинам: появилось множество проектов, стартапов, запущена масса альтернатив зарубежному программному обеспечению. История с импортозамещением ПО довольно давняя, однако текущие обстоятельства, такие как закрытие, удаление аккаунтов компаний, заставили ускорить этот процесс. Безопасность госструктур уже давно обеспечена, а вот коммерческим компаниям действительно следует подсуетиться», — сказал Геллер.

По мнению разработчика, отечественное программное обеспечение по качеству программного обеспечения не уступает западным аналогам.

«Единственная проблема заключается в том, что мы не можем заместить всё, мир многообразен, отраслей великое множество, да и ни к чему это. Российское ПО, которое появляется сейчас, доказывает свою конкурентоспособность раз за разом. Сложно сказать, на какой стадии сейчас переход на отечественное ПО. В разных отраслях по-разному, но полагаю, что Россия — уникальная страна в том плане, что у нас есть свои собственные сервисы, есть альтернативы: так много своего программного обеспечения у многих других стран нет», — подчеркнул Геллер.

Как считает разработчик сайта Кремля, переход на отечественное ПО завершится при нынешних условиях в течение двух лет.

«Если ситуация не будет меняться и сохранится такой внешний фон, то это ситуация пары лет. Должен не просто появиться замещающий продукт, его нужно протестировать, отработать, пользователи должны к нему привыкнуть, и только тогда он может считаться “живым”», — заключил Геллер.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить технологическую независимость России от иностранного софта.

