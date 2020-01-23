Из законов хотят убрать МРОТ

Министерство юстиции работает над проектом закона, который предлагает убрать из Гражданского кодекса определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Вместо этого «минималке» дадут новое определение. МРОТ планируется заменить конкретными цифрами выплат.

Аналогичные изменения планируется внести также в другие документы, где фигурирует МРОТ, в частности в Воздушный кодекс РФ, устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов, пишут «Известия».

В ведомстве поясняют, что изменения готовятся в связи с тем, что понятие «МРОТ» сейчас имеет более широкий смысл, уточнения нужны для того, чтобы избежать двоякого толкования, отмечает Ura.ru.