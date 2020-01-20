Стали известны предложенные к изменению Путиным статьи Конституции

В частности, предлагается установить МРОТ в размере не ниже величины прожиточного минимума. Кроме того, поправки обязывают президента РФ утверждать премьер-министра, вице-премьеров и министров, одобренных Госдумой.

Также Путин внес поправку, позволяющую президенту РФ формировать состав Государственного совета, при этом статус этого органа будет определяться отдельным федеральным законом.

Главой правительства, его заместителями и министрами могут быть граждане России в возрасте от 30 лет, не имеющие гражданства или вида на жительства другого государства. Для депутатов Думы возрастной ценз составляет 21 год.

В пакет поправок внесена норма, исключающая оговорку о двух сроках подряд для президента РФ, а председателей Конституционного и Верховного судов России предлагается назначать Советом Федерации по представлению президента страны.

