Стали известны предложенные к изменению Путиным статьи Конституции
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 января, внес в Госдуму законопроект о внесении поправок в Конституцию страны. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента, кроме того, обнародована пояснительная записка к законопроекту и список актов федерального законодательства, которые должны быть признаны утратившими силу при принятии документа.
Исходя из законопроекта, предлагается изменить 22 статьи Конституции: 71, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 95, 97, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 119, 125, 128, 129, 132, 133.
В частности, предлагается установить МРОТ в размере не ниже величины прожиточного минимума. Кроме того, поправки обязывают президента РФ утверждать премьер-министра, вице-премьеров и министров, одобренных Госдумой.
Также Путин внес поправку, позволяющую президенту РФ формировать состав Государственного совета, при этом статус этого органа будет определяться отдельным федеральным законом.
Главой правительства, его заместителями и министрами могут быть граждане России в возрасте от 30 лет, не имеющие гражданства или вида на жительства другого государства. Для депутатов Думы возрастной ценз составляет 21 год.
В пакет поправок внесена норма, исключающая оговорку о двух сроках подряд для президента РФ, а председателей Конституционного и Верховного судов России предлагается назначать Советом Федерации по представлению президента страны.
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