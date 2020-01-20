Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что представителями президента России при рассмотрении законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриев. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, поправки в Конституцию Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил прописать в основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями. Кроме того, российский лидер предложил поправки, которые касаются перераспределения полномочий между ветвями власти.

В этот же день глава государства распорядился создать рабочую группу по подготовке поправок, он также утвердил её состав. Всего в неё вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей.