Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

20 января 202016:36

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что представителями президента России при рассмотрении законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриев. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, поправки в Конституцию Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил прописать в основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями. Кроме того, российский лидер предложил поправки, которые касаются перераспределения полномочий между ветвями власти.

В этот же день глава государства распорядился создать рабочую группу по подготовке поправок, он также утвердил её состав. Всего в неё вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей.

Рабочая группа призвала определить роль Госсовета

Ранее НСН писала, что в Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию. Три близких к администрации президента источника сообщили, что предварительная дата — это воскресенье, 12 апреля. Также есть и второй вариант даты — 26 апреля. Однако это число менее вероятно.

Отмечается, что голосование пройдет после принятия поправок Думой и Совфедом.

Однако, по словам генерального директора Центра политической информации, политолога Алексея Мухина, обсуждать дату голосования слишком рано. В беседе с НСН политилог напомнил, что до этого момента рабочей группе предстоит проделать еще много работы.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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