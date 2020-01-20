Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что представителями президента России при рассмотрении законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриев. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, поправки в Конституцию Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил прописать в основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями. Кроме того, российский лидер предложил поправки, которые касаются перераспределения полномочий между ветвями власти.
В этот же день глава государства распорядился создать рабочую группу по подготовке поправок, он также утвердил её состав. Всего в неё вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей.
Ранее НСН писала, что в Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию. Три близких к администрации президента источника сообщили, что предварительная дата — это воскресенье, 12 апреля. Также есть и второй вариант даты — 26 апреля. Однако это число менее вероятно.
Отмечается, что голосование пройдет после принятия поправок Думой и Совфедом.
Однако, по словам генерального директора Центра политической информации, политолога Алексея Мухина, обсуждать дату голосования слишком рано. В беседе с НСН политилог напомнил, что до этого момента рабочей группе предстоит проделать еще много работы.
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